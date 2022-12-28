На реке Томь по улице Трифонова пройдут крещенские купания 19 января

Фото: Макеев Иван

В Томске по улице Трифонова, где располагается река Томь, пройдут крещенские купания 19 января 2023 года. Площадка и прорубь будут полностью оборудованы для приема людей в священный день. Информация об этом появилась на сайте мэрии Томска.

"В канун Крещения подрядчики мэрии расчистят подъезды к месту купания. 19 января здесь установят палатки для переодевания, купель и будет организовано дежурство спасательных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на указанном участке дороге будет полностью проработана схема движения для удобства транспорта. Также будут курировать спасательные службы.

Привычным местом для Крещенских купаний раньше было Белое озеро, добавляется, что в 2022 году состав воды в этом году не соответствует норма, и было принято решение перенести место погружений.

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