"Медленно раздеваться и окунаться": томичам рассказали о жизненно важных правилах на Крещенские купания

Фото: Килькин Артем

До православного праздника Крещение осталось меньше суток, многие томичи будут окунаться на реке Томь, где подготовлены купели и площадка на Трифонова. Издание "КП-Томск" рассказывает, какие правила важно соблюдать при подготовке к купаниям и при заходе в воду.

Теплая одежда и термос

Врач-терапевт Олеся Субботина рассказывает, что важным шагом в Крещенских погружениях является подготовка. Перед поездкой на прорубь нужно составить список жизненно необходимых вещей, чтобы организм меньше всего испытывал стресс.

"С собой необходимо иметь полотенце, банный халат, сменную одежду, тапочки или коврик, на котором можно стоять босиком, иначе можно примерзнуть ступнями ко льду и отморозить пальцы ног. Следует отдать предпочтение теплой спортивной одежде: пуховик на молнии, обувь без шнуровки, свитер", - говорит Олеся Субботина.

Фото: Макеев Иван

После выхода из проруби пальцы рук вероятно будут плохо "слушаться", поэтому обязательно нужно взять с собой варежки. Кроме того, "КП-Томск" рекомендует отдать предпочтение одежде, у которой нет шнуровки, пуговиц и прочей сложной конструкции для застегивания.

Не спешить

Врач-терапевт также рекомендует в список необходимых вещей внести следующие пункты: термос с горячим чаем, за несколько часов до купания в проруби необходимо поесть. Алкоголь и другие "разогревающие" средства с содержанием спиртного строго под запретом.

Перед прорубем необходимо медленно раздеваться и медленно заходить в воду, чтобы организм постепенно привыкал к холоду.

Фото: Килькин Артём

"Сняв одежду, необходимо сделать несколько интенсивных взмахов руками, приседания, наклоны и другие несложные упражнения, чтобы активизировать работу мышц и выработку тепла. Тело должно быть горячим, но не потным, чтобы избежать простуды", - отмечает Олеся Субботина.

При погружении также важно не спешить. Сначала рекомендуют зайти по колено, смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину, только затем окунуться по шею. Врач-терапевт отмечает, что нельзя нырять с головой и делать прыжки в воду. также не рекомендуется задерживаться в воде дольше, чем на минуту.

После выхода из купели необходимо растереться махровым полотенцем и быстро надеть заранее подготовленную теплую одежду. Обязательно, уже находясь в уютной одежде, следует выпить чашку чая.

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