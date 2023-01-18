В Томске сотрудники МЧС проводят ежедневные противопожарные рейды

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В Томске и Томской области сотрудники МЧС проводят ежедневные рейды по предотвращению пожаров. Сообщается о 20 беседах за вторник, 17 января.

"Дежурные сотрудники районных администраций Томска каждый день совместно с представителями МЧС проводят противопожарные рейды в частном секторе города. Так, профилактические мероприятия во вторник прошли в пер. Восточном и на ул. Севостопольская. Всего было проведено порядка 20 бесед с жителями", - говорится в телеграм-канале мэрии.

В мэрии также уточняют, что в ходе рейдов сотрудники МЧС дают разъяснения жителям Томска и Томской области, которые проживают в частном секторе. Томичи получают информацию о правилах безопасного обращения с огнем, эксплуатации электрооборудования и печей, о правилах поведения при пожаре.

Также специалисты напоминают о номерах для вызова экстренных служб, а также раздают памятки по противопожарной безопасности.

Напомним, во вторник, 17 января, губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что нынешняя схема по профилактике пожаров не является эффективной. Глава региона поручил принять действенные меры по предотвращению трагедий на пожарах.

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