В Томском районе сгорел запас кедровых орехов и чаги

Фото: Пыхалова Юлия

В Томском районе 15 января, в воскресенье, произошел пожар в пункте приема кедровой шишки. В результате обгорело помещение и пострадала вся продукция, сообщает МЧС по Томской области.

"Улица Высоцкого 30/6, на территории пункта приёма шишки, одноэтажное дощатое строение размером 7х11 м. Электрифицировано. Отопление печное. Внутри строения располагался металлический контейнер для сушки продуктов (чага, орех)", - говорится в сообщении.

Согласно отчету МЧС, частично обгорело помещение, где находился товар на сушке, а также сгорела вся продукция - кедровая шишка и чага. В данный момент устанавливается причина пожара. С момента обращения до полной ликвидации прошло полчаса.

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