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В Томской области в Стрежевом из-за проблем с прорубью отменили Крещенские купания. Об этом заявил мэр города Валерий Дениченко в своем telegram-канале.

"При расчистке прохода от снега столкнулись с тем, что вода на льду начала прибывать. Представитель ГИМС, участвовавший в подготовке территории к мероприятию, принял решение о запрете проведения купаний", - написал глава города.

Дениченко отметил, что подготовить другой водоем власти не смогут, да и нет в Стрежевом другого подходящего места для Крещенских купаний.

Напомним, что в Томске горожане смогут окунуться в святую воду на правом берегу Томи рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля. Уточняется, что купания на месте начнутся с 12:30 до 20:00. Помимо этого, из Томска также можно будет приехать в поселок Коларово, где пройдут купания в реке с 11:30 до 20:00.

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