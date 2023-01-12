В Томской области будет действовать девять официальных прорубей на Крещенские купания

Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе, 19 января, в Томской области отпразднуют Крещение Господне. По традиции в этот день все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого купелях. В регионе в 2023 году будет действовать 9 официальных прорубей на Крещенские купания. В городе можно будет окунуться в реке Томь, сообщили представители пресс-службы региональной епархии.

В Томске горожане смогут окунуться в святую воду на правом берегу Томи рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля. Уточняется, что купания на месте начнутся с 12:30 до 20:00. Помимо этого, из Томска также можно будет приехать в поселок Коларово, где пройдут купания в реке с 11:30 до 20:00.

Жители Первомайского района смогут посетить купель в поселке Беляй с 12:00 до 20:00 и в селе Комсомольск с 14:00 до 20:00. Помимо этого, окунуться в ледяную воду можно будет в поселке Берегаево Тегульдетского района с 12:00 до 20:00 и в городе Асино на территории Покровской церкви с 10:00 до 20:00.

В епархии также отметили, что купания пройдут и в поселке Победа на озере Лебяжье с 14:00 до 20:00, на озере в Семилужках с 11:00 до 16:00 и в деревне Терсалгай Кожевниковского района на реке Бакса с 14:00 до 20:00

Добавим, что по информации мэрии, на Крещение в Томске организуют одностороннее движение. Уточняется, что в установленном порядке во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Томской области 19.01.2023 организовать временное одностороннее движение на участках улично-дорожной сети, прилегающих к месту проведения публичного мероприятия с установкой соответствующих дорожных знаков.