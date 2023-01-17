Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 7:01

Жители Томска с 18 января смогут набрать крещенскую воду в любом храме города

Стал известен график раздачи крещенской воды
Ксения Высотина
В некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

В некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 18 января горожане смогут набрать крещенскую воду в любом храме города. В томской епархии раскрыли график раздачи святой воды.

Кафедральный Богоявленский Собор

18 января с 11.30 до 18.00

19 января с 02.00 до 22.00

Воскресенская церковь

18 января с 12.00 до 17.00

19-20 января с 08.00 до 20.00

Петропавловский собор

18 января с 12.00 до 17.00

19 января с 02.00 до 19.00

20 и 21 января с 9.00 до 17.00

Уточняется, что набрать крещенскую воду можно будет после Божественной литургии с чином великого водоосвящения. Также отмечается, что в некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

Также напомним, что по традиции 19 января все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого купелях. В регионе в 2023 году будет действовать 9 официальных прорубей на Крещенские купания. В городе можно будет окунуться в реке Томь

Читайте также: На Крещение в Томске организуют одностороннее движение