Жители Томска с 18 января смогут набрать крещенскую воду в любом храме города

В некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 18 января горожане смогут набрать крещенскую воду в любом храме города. В томской епархии раскрыли график раздачи святой воды.

Кафедральный Богоявленский Собор

18 января с 11.30 до 18.00

19 января с 02.00 до 22.00

Воскресенская церковь

18 января с 12.00 до 17.00

19-20 января с 08.00 до 20.00

Петропавловский собор

18 января с 12.00 до 17.00

19 января с 02.00 до 19.00

20 и 21 января с 9.00 до 17.00

Уточняется, что набрать крещенскую воду можно будет после Божественной литургии с чином великого водоосвящения. Также отмечается, что в некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

Также напомним, что по традиции 19 января все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого купелях. В регионе в 2023 году будет действовать 9 официальных прорубей на Крещенские купания. В городе можно будет окунуться в реке Томь

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