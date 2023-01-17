С контейнерных площадок в Томске регоператор вывез восемь кубов новогодних елок

Фото: Алёна Голева

Мэрия Томска сообщает, что с контейнерных площадок города региональным оператором было вывезено восемь кубов новогодних елок. Деревья направляют на переработку для дальнейшего использования в качестве корма для коров.

"Рабочие на спецтехнике забирают отслужившие новогодние деревья, которые затем передадут на племзавод в пос. Мирный. Там елки измельчат, и они послужат витаминным кормом для коров", - говорится в сообщении.

Напомним, до 1 февраля 2023 года в Томске будет действовать акция "Елки для буренки". В ее рамках жители региона могут передавать свои новогодние деревья, которые в дальнейшем переработаются и станут кормовыми для парнокопытных. Однако елки необходимо заранее очистить от новогоднего украшения и никак не упаковывать.

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