В Томске 9 января стартует акция «Елки для буренки»

Томичи могут оставить свои новогодние деревья около мусорных контейнеров. Фото: Кирилл Колемасов

Традиционная акция «Елки для буренки» стартует в Томске завтра, 9 января, сообщила пресс-служба администрации региона. Она проходит в областном центре уже в 10 раз.

Томичи могут оставить свои новогодние деревья около мусорных контейнеров. Оттуда их заберет регоператор на племенной завод «Заварзинский» в поселке Мирный.

«Витаминная мука, богатая витаминами А, В, микро- и макроэлементами, станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы елку могли увезти, ее нужно тщательно очистить от мишуры и новогодних игрушек и не заматывать в пленку. Увозить елки на корм будут до 1 февраля.

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