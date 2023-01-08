В Томске 9 января стартует акция «Елки для буренки»

Томичи могут оставить свои новогодние деревья около мусорных контейнеров.
Фото: Кирилл Колемасов
Традиционная акция «Елки для буренки» стартует в Томске завтра, 9 января, сообщила пресс-служба администрации региона. Она проходит в областном центре уже в 10 раз.
Томичи могут оставить свои новогодние деревья около мусорных контейнеров. Оттуда их заберет регоператор на племенной завод «Заварзинский» в поселке Мирный.
«Витаминная мука, богатая витаминами А, В, микро- и макроэлементами, станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров», - говорится в сообщении.
Для того, чтобы елку могли увезти, ее нужно тщательно очистить от мишуры и новогодних игрушек и не заматывать в пленку. Увозить елки на корм будут до 1 февраля.
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