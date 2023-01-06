Жители Томска могут сдать новогодние елки на корм коровам

Фото: Анна Ковалёва

В Томске с 9 января стартует акция "Елки для буренки". Жители города могут сдать новогодние елки на корм коровам, сообщает пресс-служба администрации области.

"Украсившие праздник деревья послужат витаминным кормом для коров. Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и его подрядчики будут вывозить ели с контейнерных площадок начиная с 9 января 2023 года", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что елки уедут на племзавод «Заварзинский» в поселок Мирный, где будут измельчены при помощи экструдера. Витаминная мука, богатая витаминами А, В, микро- и макроэлементами, станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров.

"Чтобы не навредить животным, хвойные деревья нужно очистить от мишуры и украшений, не заматывать в пленку. Ели следует оставить на контейнерной площадке, не помещая в контейнеры", - добавили в администрации.

Отметим, что акция продлится до 1 февраля 2023 года.