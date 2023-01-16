Томского адвоката заключили под стражу на два месяца из-за подозрения во взяточничестве

Адвокат попросил у родственника подсудимого 6 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении адвоката Адвокатской палаты Томской области меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Томской области.

Томского адвоката обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в период с декабря 2022 года по январь 2023 года обвиняемый вводил в заблуждение родственника одного из подсудимых. Адвокат утверждал, что может добиться того, чтобы осужденному не определили наказание в виде реального лишения свободы. На самом деле защитник не имел возможности повлиять на работу суда.

«Для решения этого вопроса с должностными лицами судебной системы родственник подсудимого должен передать ему 6 миллионов рублей. При передаче части оговоренной суммы адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в пресс-службе.

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