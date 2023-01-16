У жителя Томска арестовали Lexus из-за долга по алиментам в 1,6 млн рублей

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У томича арестовали Lexus из-за долга по алиментам в 1,6 млн рублей. Сотрудник отделения наложила арест на иномарку после обращения бывшей супруги должника, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

"Гражданин выплачивал алименты с 2005 года, но накопил долг, т к часто увольнялся и в результате не имел официального источника дохода. Впоследствии бывшая супруга должника отозвала исполнительный лист, заново предъявив его только через несколько лет, в последних числах декабря 2022 года. Женщина просила рассчитать задолженность за последние три года и взыскать денежные средства. В итоге сумма, подлежащая взысканию, составила 1 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судебные приставы рассказали, что алиментщик лишь живет в Томске, а работает в Узбекистане, в одной из нефтяных компаний. Кроме того, он владеет иномаркой Lexus RX200t 2017 года выпуска. Пристав незамедлительно вынесла запрет на регистрационные действия в ГИБДД в отношении транспорта и вызвала должника на прием.

В отделение судебных приставов по Кировскому району гражданин приехал на своей машине. Сотрудник отделения наложила арест на иномарку, предварительно оценив ее в 2 млн рублей, и ознакомила должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства.

Пристав пояснила, что в случае неуплаты долга в кратчайшие сроки мужчина будет ограничен в праве выезда за пределы РФ, а также в праве управления транспортным средством. Кроме того, машину передадут на оценку, а впоследствии — на реализацию, чтобы в итоге все-таки взыскать алименты.