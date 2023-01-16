Пенсионерка погибла при пожаре в Томской области

Пожар произошел в понедельник, 16 января. Фото: прокуратура Томской области

Сегодня, 16 января, около 16:30 часов произошло возгорание деревянного дома в деревне Чернышевка. В пресс-службе прокуратуры Томской области сообщили, что при пожаре погибла пенсионерка.

«Произошел пожар в дачном брусовом доме по улице Новой в деревне Чернышевка Томского района. По предварительным данным, в результате пожара погибла женщина, 1935 года рождения», - уточняется в сообщении.

Из огня не удалось выбраться пожилой женщине. Фото: прокуратура Томской области

В пресс-службе добавили, что прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее «МК-Томск» рассказал, что житель областного центра отравился угарным газом во время пожара на улице Ивана Черных.

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