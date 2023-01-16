Опасные химические элементы обнаружены в питьевой воде Томского района

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В Томском районе в 2022 году в воде были обнаружены химические элементы. Тогда от томичей поступило 17 жалоб на питьевую воду, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзором.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Томской области, факты из 8 обращений подтвердились. В 8 населенных пунктах Томского района (п. Зональная станция, п. Корнилово, с. Вершинино, с. Калтай, д. Новомихайловка, с. Кафтанчиково, д. Наумовка) питьевая вода на момент исследований не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям", - говорится в сообщении.

Тогда уточнялось, что во время исследования выявилась мутность, запах, железо, марганец и общая жесткость. На данный момент все несоответствия устранены.

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