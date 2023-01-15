Жители Томска обеспокоены стаями бездомных собак в Академгородке

Фото: Регион 70 Томск

Жители Томской области обеспокоены стаями бездомных собак, которые были замечены в Академгородке города. По словам очевидцев, на месте было около семи собак. Информация об этом появилась в Регион 70 Томск.

"Академгородок, стая бездомных собак гуляет сама по себе, около 7 штук. Хотелось бы привлечь городские власти к отлову бездомных животных", - говорится в сообщении.

Напомним, проблема с бродячими собаками для Томской области не новость. В отдельных населенных пунктах происходят нападения и бывают замечены крупные стаи бездомных псов. Недавно жители Каргаска пожаловались на собак, которые ходят без присмотра.

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