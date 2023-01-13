СК по Томской области заинтересовался инцидентом с нападением собак в Каргаске

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В Томской области следственный комитет заинтересовался инцидентом с нападением собак в Каргаске. Речь идет о псах, которые покусали детей, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что жители Каргаска пожаловались в социальных сетях на стаи собак, которые бегают по селу и пугают население. Родители переживают за здоровье своих детей, однако реакции после обращения в администрацию не было.

"СК России по Томской области проводится проверка размещенной в сети «Интернет» информации о том, что в селе Каргасок Каргасокского района бродячие собаки покусали детей, администрация района на обращения жителей не реагирует и мер по отлову собак не предпринимает", - говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура Томской области проводит проверку после того, как в социальных сетях появились обращения горожан о нападении бродячих собак на детей. В случае выявления нарушений будут приняты решения по их устранению.