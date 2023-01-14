Детали пожара в Томском областном суде раскрыли спасатели

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Сегодня, в 14:25, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение о возгорании по адресу переулок Макушина, 8. Пожару присвоили второй ранг сложности. Об этом сообщили в Telegram-канале ОГБУ «ТО ПСС».

«На место были направлены подразделения пожарно-спасательных частей города Томска и оперативно-дежурная смена ТО ПСС. Спасатели находились в резерве для оказания помощи при эвакуации пострадавших и локализации тушения пожара», - уточнили в сообщении.

Огонь на территории суда потушили в 15:48. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

По предварительной информации спасателей, огонь охватил 100 квадратных метров. С открытым горением пожарным удалось справиться к 15:48.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о возгорании на территории областного суда. Горела кровля двухэтажной кирпичной пристройки.

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