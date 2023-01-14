На территории Томского областного суда произошло возгорание

По информации очевидцев, загорелся Томский областной суд. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Возгорание произошло на территории Томского областного суда. Об инциденте сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«Пожар на территории Томского областного суда, пер. Макушина, 8», - написали авторы поста.

На опубликованных в паблике фотографиях видно, что на место происшествия прибыло несколько карет скорой помощи, а также пожарные бригады.

Инцидент произошел на пер. Макушина, 8. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в селе Комсомольск погибли в пожаре семилетний ребенок и его мать.

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