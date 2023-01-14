На трассе в районе Семилужков под Томском образовался большой затор

В субботу, 14 января, на Асиновском тракте у Семилужков образовалась пробка. Фото: Telegram-канал "Регион-70".

О заторе в Томском районе сообщили очевидцы в паблике «Регион-70». Авторы поста написали, что сильнее всего движение затруднено в сторону города Асино.

«Огромная пробка от Семилужков в сторону Асино, большегрузы не могут подняться в гору. В сторону города тоже скапливается пробка. Дпс регулирует движение», - уточнили очевидцы. Они также отметили, что на трассе очень плохая видимость.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что на Иркутском тракте столкнулись автобус, грузовик с прицепом и легковой автомобиль.

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