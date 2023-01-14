На ремонт дорог в Томской области выделили полмиллиарда рублей

В Томске будут отремонтируют не только центральные магистрали, но и дороги с неинтенсивным движением Фото: Анна Ковалёва

Дороги второй и третьей категорий (нескоростные) отремонтируют в Томской области за 140 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«В этом году нам удалось увеличить федеральное финансирование дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». По национальному проекту вложим в ремонт почти 6 миллиардов рублей (из которых 3,3 миллиарда – деньги федерации). Приведём в порядок 227 километров», - сказал глава региона.

Владимир Мазур отметил, что по поводу состояния муниципальных дорог в 2022 году было много нареканий. Губернатору жаловались не только на ямы на дорожном полотне, но и на плохое освещение проезжей части. Вторую проблему также собираются решать в 2023 году. Освещение организуют в населённых пунктах вдоль региональных трасс: Гришино-Колбинка-Тунгусово, Кудринский участок-Моряковский Затон, Большедорохово-Тегульдет (в Тегульдете) и Томск-Каргала-Колпашево.

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