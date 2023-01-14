В Томске столкнулись автобус, грузовик с прицепом и легковой автомобиль

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Томске Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В пятницу, 13 января, около 20 часов 30 минут в районе дома №226 по Иркутскому тракту столкнулись три транспортных средства. Об аварии с участием автобуса ПАЗ, грузовика Scania с прицепом и легковой машины Kia Rio сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются. Сведения о пострадавших уточняются», - сказано в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Представители регионального управления МВД добавили, что во время происшествия в салоне автобуса пассажиров не было.

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