В Томской области в кювет вылетел маршрутный автобус

ДТП произошло в деревне Лязгино Томской области. Фото: Telegram-канал "Я в Томске"

Водитель маршрутного автобуса задел при движении так называемую «бровку» - границу проезжей части. Это послужило причиной аварии, транспортное средства слетело в кювет. Об инциденте сообщили очевидцы в Telegram-канале «Я из Томска».

«В Лязгино, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением (зацепил бровку, вдоль дороги идет водоотведение) и съехал в кювет», - прокомментировали новость авторы поста.

На опубликованной в паблике фотографии видно, что снег на обочине задержал автобус, помешав ему перевернуться.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что на Иркутском тракте столкнулись сразу три транспортных средства.

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