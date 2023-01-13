В Томской области проходит проверка после нападения бродячих собак на детей

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Прокуратура Томской области проводит проверку после того, как в социальных сетях появились обращения горожан о нападении бродячих собак на детей. В случае выявления нарушений будут приняты решения по их устранению.

"В ряде сетевых изданий и в социальных сетях распространилась информация о том, что в Каргасокском районе Томской области бродячие собаки нападают на детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку проводит прокуратура Каргасокского района Томской области, в ходе которой будет дана оценка действиям местных властей. В ходе проверки выяснят уровень ответственности по обращению с бродячими животными, а также по контролю за надлежащим содержанием собак их собственниками.

Напомним, жители Каргаска пожаловались в социальных сетях на стаи собак, которые бегают по селу и пугают население. Родители переживают за здоровье своих детей, однако реакции после обращения в администрацию не было.

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