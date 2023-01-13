В Томске из пожара на Комсомольском спасли двух человек из подвала

Фото: Наталья Качановская

В Томске 12 января, в четверг, произошел крупный пожар в кирпичном доме на проспекте Комсомольский. В результате возгорания специалисты спасли двух человек, эвакуировано было 30 человек.

"5-этажное кирпичное здание с техническим этажом размером 50х30 м. Электрифицировано, отопление центральное. На момент прибытия первого подразделения: загорание в подвальном помещении", - говорится в сообщении.

В МЧС по Томской области уточнили, что из подвального помещения было спасено двое человек. В результате пожара в помещении обгорели вещи, закоптились стены. Причина пожара устанавливается.

Читайте также: В Томске из Кировского районного суда эвакуировали людей из-за сообщений о минировании