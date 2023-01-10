«Нашли истощённого и слепого»: семья из Томской области спасла алабая от голодной смерти

Истощенного пса нашли в Колпашевском районе Томской области. Фото предоставлено героем публикации

Настоящей пандемией сегодняшнего дня томские волонтеры называют равнодушие тех, кто выбрасывает животных. Люди стали часто выкидывать породистых собак, хотя раньше брошенными оказывались в основном дворняги. Очередной, как говорят, бывшедомашний породистый пес – алабай - появился в окрестностях села Тогур в канун 2023 года. Почтальон сфотографировала истощенную собаку и выложила в интернет. Пса из объявления решила разыскать местная жительница Наталья Студенкова. Она отправилась на поиски и нашла алабая у берега Кети – слепого, изголодавшего и с обмороженными лапами.

«Я несла его на руках, у него были красные от мороза лапы, идти почти не мог. Мне было так тяжело плюс я очень боялась, что укусит, но пес первым проявил ласку. Ребра торчали от голода. Явно раньше был домашним – только домашние не могут самостоятельно прокормиться на улице», - рассказывает Наталья.

Жители Тогура Наталья и Николай привязались к найденной собаке и оставили ее у себя. Фото предоставлено героем публикации

Алабая назвали Громом, поместили в хорошо утепленную будку и дали поесть. Сначала, чтобы не нагружать желудок пса, Наталья готовила для него преимущественно жидкую пищу и давала часто небольшими порциями.

«Надо было видеть, как он глотал, за пять секунд опустошал миски. В первый раз он ринулся к запашистой теплой еде и схватил вместе с моей рукой, синяк был. Собака слепая и изголодавшаяся, такое поведение понятно. У меня до сих пор есть страх, что укусит нечаянно, поэтому подаю еду только тогда, когда он поодаль», - делится девушка.

Выброшенный пес остался доверчивым и ласковым. Фото предоставлено героем публикации

По словам Натальи, только 6 января подобранный пес начал есть поспокойней, прожевывать пищу. Понемногу привык к тому, что теперь его кормят ежедневно. Стал быстро набирать вес, через полторы недели весы уже показали 35 килограммов.

В ветеринарной клинике определили, что собаке лет 9-10. Также сказали, что в алабае есть примесь бойцовской породы – об этом свидетельствует его рост и характерная стойка охранника.

«Практически сразу же Гром начал защищать нас с мужем – вставал в стойку, если к нам кто-то приближался. Вообще – мы не собирались становиться его хозяевами, а хотели спасти его и пристроить. Алабая обещал забрать местный полицейский, но он не объявился. Потом мы планировали отвезти собаку в приют в Зональный. Но жизнь повернулась иначе: моей радости не было предела, когда муж вдруг сказал: «А давай оставим его у себя! Все равно для своей хаски готовим и ходим на прогулки, будем сразу за двумя ухаживать», - рассказывает Наталья.

Спасенный Гром оказался верным другом и хорошим охранником. Фото предоставлено героем публикации

Поскольку оставлять себе собаку большой породы изначально не входило в планы супругов, волонтеры открыли для них сбор на питание для животного.

«Я еще учусь, Николай работает один, и у нас большие затраты на новый дом, все рассчитано до копейки. Открыли сбор на первое время - до лета, а дальше уже будем сами содержать. В общем, несмотря на финансовые трудности, мы не смогли расстаться с Громом. У него чудесный характер. Вообще удивительно, что выброшенный на мороз домашний пес остался добрым и преданным людям», - сказала Наталья.

У этой истории о человеческой жестокости – счастливый конец. Но есть и другие судьбы, которые складываются иначе. Одни собаки погибают от голода и мороза, находясь прямо рядом с людьми, других выбрасывают за городом на трассах и в лесах.

«Я считаю, что после прочтения таких историй больше люди станут оборачиваться на улицах и думать о том, а не умирает ли от голода то животное, мимо которого я только что прошел или проехал. И детям надо почаще все это говорить, а лучше – вместе приезжать в приюты и помогать! Давайте растить отзывчивых людей, сегодня это мегаважно», - сказала Наталья.

Узнать о том, как помочь бездомным животным, можно у волонтеров приюта «Право на жизнь» по телефону +7 952 150-02-49.