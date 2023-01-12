В Томской ОКБ заработал новый компьютерный томограф

Медучреждения Томска комплектуют передовым оборудованием. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

В Томской областной клинической больнице заработал новый компьютерный томограф. Его приобрели за счет федерального бюджета по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом написал глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Конечно, в ОКБ и раньше проводили исследования на томографе. Однако новый аппарат намного лучше прежнего. Он даёт более качественную и оперативную диагностику. А значит, пациенты будут получать самое эффективное лечение. При поражениях сердца и головного мозга это очень важно», - сказано в сообщении.

В отличие от прежнего аппарата, у современного томографа новые алгоритмы сканирования, формирования изображений и повышенная скорость обработки данных.

«При плотном потоке пациентов, до 140 исследований в сутки, в принципе, позволяет комфортно работать. Впервые в нашем учреждении можем проводить исследования сердца», - прокомментировал новость заведующий отделением компьютерной томографии ОКБ Михаил Брагин.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что два комплекса диагностики на базе искусственного интеллекта закупили для фтизиопульмонологического центра и для Первомайской районной больницы.

Читайте также На обновление приборной базы Томский НИМЦ получит 227 млн рублей в 2023 году