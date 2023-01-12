На обновление приборной базы Томский НИМЦ получит 227 млн рублей в 2023 году

Средства были выделены Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году Томский НИМЦ получит 227 млн рублей на обновление парка оборудования, сообщает пресс-служба областной администрации. Средства были выделены Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Выделенные деньги позволят обновить оборудование во всех научно-исследовательских институтах в составе центра, сообщил директор Томского национального исследовательского медицинского центра академик РАН Вадим Степанов. Доля российский приборов составит 20%.

Биопринтер и автоматизированную систему электрофореза ДНК и РНК планируется приобрести для НИИ онкологии; систему для цифровой ПЦР должен получить НИИ Кардиологии; жидкостный хроматограф и хромаографическая моноблочная система предназначены для НИИ психического здоровья; сканер ДНК-микрочипов высокого разрешения появится в НИИ медицинской генетики; модульная пульмонологическая лаборатория будет приобретена для НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Голдберга.

Уточняется, что для филиала Томского НИМЦ – Тюменского кардиологического научного центра, будет куплена система для внутрисосудистой визуализации и внутрисосудистого измерения давления.

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