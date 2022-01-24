Томские власти поднимут вопрос об изменении закона об отлове бездомных животных

В 2021 году мэрия подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер назвал "давно назревшей" инициативу о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Об этом соощает пресс-служба городской администрации.

"Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся", - цитирует ведомство Ратнера.

В сообщении рассказывается, что в регионе более 400 агрессивных псов содержаться в приюте на пожизненном сроке. Таким образом, в 2021 году мэрия подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Уточняется, что в документе было сказано: понятие «агрессивное животное с признаками проявления бешенства» и убрать обязанность пожизненного их содержания.

Однако, городская администрация получила отрицательный ответ, объясняя это тем, что инициатива преждевременна.

-Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона, - заявил и.о. мэра Томска.