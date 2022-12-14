Собачьи приюты в Томской области получат больше средств из бюджета в 2023 году

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В Томской области в 2023 году увеличат финансирование собачьих приютов. Губернатор региона Владимир Мазур обратил внимание на проблему с бродячими собаками в своем telegram-канале.

"Получаю от вас жалобы на бродячих собак. Особенно много обращений от томичей, стрежевчан и каргасокцев. У проблемы масса причин. Это и низкая ответственность некоторых владельцев домашних животных. И сложности отлова. И дороговизна содержания собак в приютах. И много чего ещё", - говорится в сообщении.

Глава области отметил, что нужно не констатировать проблемы, а решать их. Таким образом Мазур увеличил финансирование собачьих приютов в 2023 году. Помимо этого губернатор поставил задачу главам городов и районов улучшить работу с подрядчиками.

"Не дело, когда одна организация обслуживает 5-6 муниципалитетов и едет на вызов за 400 километров", - заявил Мазур.

Добавляется, что проблему с бродячими собаками в регионе будут решать, руководствуясь главными принципами – безопасностью людей и гуманностью к животным.