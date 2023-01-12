В Томской области в 2023 году уже пропали 8 человек

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

За 2023 год в Томской области уже пропали 8 человек. Как сообщили волонтеры регионального отряда "ЛизаАлерт", 6 человек нашлись живыми.

"За первые дни 2023 года в отряд "ЛизаАлерт" поступило 8 заявок на поиск пропавших людей. Две из них не подтвердились и наша помощь не потребовалась. Остальные 6 пропавших найдены живыми", - рассказали в поисково-спасательном отряде.

Утачается, что все заявки - это поиск людей в городской среде. На поиск людей в лесу заявок в этом году еще не поступало.

Ранее также сообщалось, как волонтеры "ЛизаАлерт" спасли жизнь мужчине, который мог получить серьезное обморожение.

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