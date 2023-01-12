"Уснул с непотушенной сигаретой": в Томске проходит проверка после пожара в железнодорожном вагоне

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

В Томске 11 января, в среду, выгорел турный вагон, который предназначен для сопровождающего персонала. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщает, что работник был в состоянии алкогольного опьянения и уснул с непотушенной сигаретой.

"Предварительно установлено, что 11 января 2023 года в вечернее время на 11 пути в парке отстоя ст. Томск-2 произошло возгорание одного вагона (теплушка) в составе отдельно стоящих вагонов в количестве четырех штук. В момент возгорания в вагоне находился один работник, который в состоянии алкогольного опьянения уснул с непотушенной сигаретой", - говорится в сообщении.

Согласно данным транспортной полиции, пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.

По факту пожара внутри рабочего вагона проводится доследственная проверка по ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда". В данный момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, о произошедшем пожаре стало известно сегодня, 12 января. С момента обращения до полной ликвидации прошло 58 минут, внутри вагона обгорело подсобное помещение, было эвакуировано три газовых баллона.

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