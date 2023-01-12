В Томске один человек травмирован в результате пожара в железнодорожном вагоне

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске поздно вечером 11 января 2023 года, в среду, произошел пожар в турном железнодорожном вагоне, в результате чего был травмирован один человек и эвакуировано три газовых баллона. Об этом сообщили в МЧС по Томской области.

"На железнодорожных сортировочных путях, в ожидании, железнодорожный подвижной состав, турный вагон сопровождения размером 3х18 м. Электрифицирован. Отопление печное. Внутри вагона располагалось подсобное помещение для отдыха сопровождающих", - говорится в сообщении.

В МЧС уточняют, что обгорело подсобное помещение, был эвакуирован один человек в городскую больницу №3. В данный момент личность и причина пострадавшего устанавливается. В тушении принимало участие 16 человек.

С момента обращения до полной ликвидации возгорания прошло 58 минут.