В Томской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 53%

Фото: Ксения Высотина

В Томской области за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели более 6 тысяч томичей. По статистике специалистов томского Управления Роспотребнадзора заболеваемость в регионе снизилась на 53,8%.

"Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 6592 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 53,8%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 9,5%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 55,2%", - говорится в сообщении.

Как рассказывают эксперты, уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Тегульдетском районе на 112,2%, Томском на 101,9%, Парабельском на 75,9%, Шегарском на 74,3%, Молчановском на 43,9%, Колпашевском на 49,5%, Кривошеинском на 20,6% и в г. Томске на 21,7%

Также добавляется, что 58,4% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска.

Помимо этого, добавляется, что на неделе на территории региона выявлено 78 случаев гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 30 случаев гриппа типа А (без уточнения варианта), 6 случаев гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.