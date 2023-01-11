В Молчановском районе Томской области запустили новую газовую котельную

В регионе продолжается программа газификации. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

В микрорайоне Нефтяников, в Молчановском районе Томской области, появилась новая газовая котельная. Ее установили вместо угольной, которая проработала полвека. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По славам главы региона, новая котельная уже успела отлично себя показать в условиях нагрянувших морозов.

«Мы построили её по программе социальной газификации. Вообще, догазификация микрорайона стояла в планах на 2024 год. Но жители просили меня ускорить процесс, и это удалось. На Нефтяников газ подведён и к котельной, и к 240 частным домам. 57 семей уже отапливают голубым топливом жильё и готовят пищу», - написал Мазур.

Губернатор добавил, что прямо сейчас в работе находятся ещё около ста заявок на подключение к газу.

Напомним, ранее Владимир Мазур рассказал, что в Томской области до конца 2024 года газифицируют не менее 25 тысяч домов.

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