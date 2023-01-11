Томская область направит на господдержку сельхозпроизводства 1,5 миллиарда рублей

Томская область поддержит деньгами сельскохозяйственную отрасль Фото: Елена КРИВЯКИНА

В 2023 году Томская область направит на господдержку сельскохозяйственной отрасли 1,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, на приобретение семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Регион поддержит также элитное семеноводство и племенное животноводство, семейные фермы, производителей молока и фермы с поголовьем специализированных мясных пород. Часть выделенных на поддержку денег направят на техническую и технологическую модернизацию хозяйств.

В администрации сообщили и о новом виде поддержки, который поможет увеличить в Томской области производство овощей. Средства получат также производители зерновых и масличных культур, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

«Более 300 миллионов рублей в 2023 году пойдет на улучшение жилищных условий сельчан, газификацию села Зырянского и строительство блочно-модульной котельной в селе Улу-Юл Первомайского района», - добавили в пресс-службе.

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