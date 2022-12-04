В Томской области планируют газифицировать не менее 25 тысяч домов к концу 2024 года

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур озвучил планы властей региона по газификации домовладений. В своем Telegram-канале Мазур представил список из 94 населенных пунктов, которые планируется полностью или частично газифицировать по программе социальной газификации в 2023-2024 годах.

«В новом году завершим первый этап газификации Зырянского района. А это 260 домов в райцентре. В 2023-м переведём с угля на газ коммунальное хозяйство в Первомайке. Это 10 котельных», — заявил губернатор.

Отметим, что в плане социальной газификации на 2023-2024 годы губернатор не назвал населенные пункты из Бакчарского, Верхнекетского и Зырянского районов. В Тегульдетском районе планируется газификация по технологии СПГ.

В Томской области уровень газификации в начале года оценивался в 45%.

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