Кемеровчанин порезал ножом жителя Томской области

Кемеровчанина осудили за нанесение ножевых ранений жителю Томской области. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В сентябре 2022 года 25-летний житель Кемеровской области приехал на несколько дней в село Бакчар. Там он напал с ножом на незнакомого ему местного жителя. За это мужчина получил условный срок. Об инциденте сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Находясь в кафе в Бакчаре, кемеровчанин подошел к мужчине, который громко разговаривал и нецензурно ругался. Приезжий сделал замечание шумному посетителю. Между гостями кафе возник конфликт. В итоге кемеровчанин дважды ударил ножом в спину жителя Томской области.

«Бакчарский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - уточнили в сообщении.

Устроившему поножовщину мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранее редакция «КП-Томск» рассказала о том, что подозреваемый в убийстве женщины на 1-ой Лесной признал свою вину.

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