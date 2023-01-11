Томич хотел быстро обогатиться и перевел более 180 тысяч рублей мошенникам

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Житель Томской области попался на схему мошенников и перевел более 180 тысяч рублей, желая без особого труда получить работу и деньги. УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела по статье "Мошенничество".

"На мобильный телефон [потерпевшего] поступило сообщение с незнакомого номера телефона, которое содержало заманчивое предложение о дополнительном заработке в сети Интернет. Необходимо проставлять "лайки" в известном интернет-магазине на товары, которые предварительно нужно купить", - говорится в сообщении.

После размещения отзыва мужчина получил бонус в 17 тысяч рублей. Затем, согласно мошеннической схеме, мужчина должен был переводить деньги на различные счета, делать скриншоты и лишь потом ему обещали вернуть деньги.

Однако после перевода денежные средства никто не вернул. Затем мошенники сообщили, что в системе произошел сбой и нужно повторить переводы. Томич совершал транзакции до тех пор, пока не потратил более 181 тысячи рублей.

В отношении неизвестных завели уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

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