В Томске из-за аномальных морозов отменили часть автобусных рейсов с автовокзала

Пассажирам предложили билеты на другое время.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Автовокзал Томска отменил часть рейсов из-за аномальных морозов, об этом сообщила справочная автовокзала.
11 января перевозчиком «Движение 2000» были отменены рейсы до новосибирского аэропорта «Толмачево» в 12:55, 16:35 и 21:55. Пассажирам предложили билеты на другое время.
В среду также были отменены утренний рейс Молчаново – Нарга в 8:45 рейсы до Бакчара в 11:30 и 19:30, до Нарги в 8:45
Ранее мы рассказывали, что в среду, 11 ноября в Томске температура воздуха опустилась до -30 градусов.
Читайте также: Жители Северска опоздали на работу из-за пробки