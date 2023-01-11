В Томске из-за аномальных морозов отменили часть автобусных рейсов с автовокзала

Пассажирам предложили билеты на другое время. Фото: Иван МАКЕЕВ

Автовокзал Томска отменил часть рейсов из-за аномальных морозов, об этом сообщила справочная автовокзала.

11 января перевозчиком «Движение 2000» были отменены рейсы до новосибирского аэропорта «Толмачево» в 12:55, 16:35 и 21:55. Пассажирам предложили билеты на другое время.

В среду также были отменены утренний рейс Молчаново – Нарга в 8:45 рейсы до Бакчара в 11:30 и 19:30, до Нарги в 8:45

Ранее мы рассказывали, что в среду, 11 ноября в Томске температура воздуха опустилась до -30 градусов.

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