В Томске 11 января синоптики обещают -30 градусов и умеренный ветер

Фото: Анна Ковалеав

В Томске 11 января ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -28...-30. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -32…-34°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет западный ветер 2-7 м/с. Температура ночью -31…-36 °С, местами -38…-43°С. Температура днем -27…-32 °С, местами -33…-38 °С. На дорогах местами гололедица.

Читайте также: С крыш томских домов сняли более 160 снежных навесов за сутки