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НовостиОбщество11 января 2023 1:02

В Томске 11 января синоптики обещают -30 градусов и умеренный ветер

По области местами температура -38 градусов
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалеав

Фото: Анна Ковалеав

В Томске 11 января ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -28...-30. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -32…-34°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет западный ветер 2-7 м/с. Температура ночью -31…-36 °С, местами -38…-43°С. Температура днем -27…-32 °С, местами -33…-38 °С. На дорогах местами гололедица.

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