Жители Северска опоздали на работу из-за пробки

Причиной могла стать заваленная снегом полоса. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жители Северска массово опоздали на работу из-за пробки в Томск. Судя по данным 2ГИС, затор образовался от начала развязки на Чекистском тракте, затруднение движения также зафиксированы на ул. Кутузова, ул. Усть-Киргизка 2-я и ул. Мостовая 1-я.

Как пишут очевидцы, причиной пробки могли стать сугробы, которые оставили коммунальщики после чистки дороги.

Фото: 2ГИС

Ранее мы рассказывали. что томичам приходится стоять в пробках и на подъезде к Коммунальному мосту из-за устранения дефектов.

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