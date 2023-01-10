Жителей Томска просят не препятствовать проезду мусоровозов

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В Томске местных жителей просят не препятствовать проезду мусоровозов. Томичам рекомендуют заблаговременно убирать свои автомобили, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сотрудникам районной администрации совместно с УК приходится обзванивать местных жителей и провоцировать работу сигнализации для того, чтобы владельцы перепарковали свои машины. Поскольку мусоровозы работают по графику, то они не могут ожидать более чем 15 минут", - говорится в сообщении.

В администрации города также отмечают, что некоторые жители устанавливают шлагбаумы, ворота и иные препятствия, которые мешают проезду мусоровозов. К примеру, проезд на площадку по ул. Усова, 27 проходит через двор по ул. Щорса.

Уточняется, что местным жителям не нравится, что по их двору проезжает мусоровоз, поэтому они забрасывают въезд снегом. Районная администрация прочищает проблемные проезды на муниципальной земле, однако вопрос о переносе контейнерной площадке должны решить сами жители.