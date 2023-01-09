В Томске на Коммунальном мосту продолжат устранять дефекты ночью

Фото: Алена Мищенко.

На Коммунальном мосту в Томске продолжат устранять дефекты на въездах, сообщила пресс-служба мэрия города. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки завершить работы, чтобы обеспечить стабильное движение транспорта.

Как пояснил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, работы на подъездах происходили зимой и покрытие было выполнено во временном варианте.

«Ведь мы живем в особых погодных условиях, когда сегодня 0, а завтра может быть минус 30. Для таких погодных условий требуются особые смеси и материалы», - рассказал заммэра.

Уточним, что с конца декабря на подъездах к Коммунальному мосту ведется работы. Подрядчик нашел оптимальный асфальт, но закончить его укладку не дала теплая погода. Новую смесь продолжат укладывать сегодня ночью и в последующие с 3.00 до 4.30.

Добавим, что жители Томска в социальных сетях жалуются на многокилометровые пробки со стороны Шегарского тракта, Черной Речки и Северного парка.

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