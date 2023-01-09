Ночью с 9 на 10 января снова перекроют Коммунальный мост в Томске

Ночью с 9 на 10 января, с 2:00 до 4:30, на Коммунальном мосту Томска полностью перекроют движение транспорта. Чтобы устранить главную пробку в городе, дорожные работники будут укладывать пятиметровую плиту поперек самого проблемного участка моста. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Провёл выездное совещание на Коммунальном мосту - сначала на улице, а потом в штабном вагоне, с полным разбором. Рассказываю о принятых решениях», - написал губернатор. По его словам, новая поперечная плита закроет самый проблемный участок дороги со стороны левобережья - тот, на котором водители вынуждены снижать скорость. Швы между плитой и основанием выровняют в строгом соответствии с технологией. До конца текущей недели такую же плиту установят и со стороны Московского тракта.

«Поручил мэрии 24/7 мониторить ситуацию на мосту. Принимать как системные, так и оперативные решения по улучшению дорожной обстановки», - добавил глава региона.

Напомним, ранее Владимир Мазур опубликовал видео с выездного совещания на Коммунальном мосту.

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