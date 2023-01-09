Губернатор Томской области выехал на Коммунальный мост с проверкой

Губернатор Томской области Владимир Мазур выехал на Коммунальный мост с проверкой. Он приехал оценить решения мэрии по организации движения, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

"Выехал на Коммунальный мост оценить решения мэрии по организации движения", - говорится в сообщении губернатора.

Мазур отметил, что подробности с выезда даст позже.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске продолжат устранять дефекты на въездах, сообщила пресс-служба мэрия города. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки завершить работы, чтобы обеспечить стабильное движение транспорта.