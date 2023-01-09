В Томске из-за аварии перекрыто движение по проспекту Фрунзе

Фотографии с места происшествия предоставили очевидцы. Фото: Telegram-канале «Регион-70»

ДТП с участием трамвая произошло на проспекте Фрунзе, у пересечения с проспектом Комсомольский. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Фотографии с места аварии опубликовали в Telegram-канале «Регион-70».

«ДТП. Фрунзе перекрыто со стороны Красного Знамени», - прокомментировали очевидцы в паблике.

Движении транспорта перекрыто со стороны бизнес-центра "Красное знамя". Фото: Telegram-канале «Регион-70»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что легковой автомобиль врезался в трамвай и повредил его.

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