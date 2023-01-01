В Томске фейерверк попал в балкон и поджег его

В Томске очевидцы выложили видео на котором видно горящий балкон. Кадры с инцидентом появились в группе «Регион-70».

По словам автора видео в описании поста, происшествие произошло на ул. Сибирской 110. На видео можно заметить, что загорелся козырек балкона. Очевидец уточнил, что возгорание произошло, якобы, из-за фейерверков, которые полетели в сторону жилого дома.

Ранее, мы сообщали, что в Томске 31 декабря 2022 года произошел пожар на улице Ижевской.

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