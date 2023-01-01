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НовостиОбщество1 января 2023 7:23

В Томской области за последнюю неделю декабря было эвакуировано 66 транспортных средств

Девять из них водители неправомерно оставили на парковке для инвалидов
Кирилл Колемасов
Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.

Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 23 по 29 декабря за нарушение ПДД было эвакуировано 66 транспортных средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Административные материалы по фактам нарушения остановки и стоянки были составлены в отношении 29 водителей. Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.

Ранее мы рассказывали, что с 16 по 22 декабря в Томской области было эвакуировано 82 транспортных средства.

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