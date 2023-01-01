В Томской области за последнюю неделю декабря было эвакуировано 66 транспортных средств

Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 23 по 29 декабря за нарушение ПДД было эвакуировано 66 транспортных средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Административные материалы по фактам нарушения остановки и стоянки были составлены в отношении 29 водителей. Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.

Ранее мы рассказывали, что с 16 по 22 декабря в Томской области было эвакуировано 82 транспортных средства.

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