В Томской области за последнюю неделю декабря было эвакуировано 66 транспортных средств

Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томской области с 23 по 29 декабря за нарушение ПДД было эвакуировано 66 транспортных средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Административные материалы по фактам нарушения остановки и стоянки были составлены в отношении 29 водителей. Девять автолюбителей из этого числа неправомерно оставляли свои транспортные средства на парковке для инвалидов.
Ранее мы рассказывали, что с 16 по 22 декабря в Томской области было эвакуировано 82 транспортных средства.
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