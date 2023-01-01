В Томске 31 декабря горел дом на улице Ижевской

Вплотную к дому располагается веранда. Фото: Кирилл Колемасов

Накануне, 31 декабря 2022 года в Томске загорелся одноэтажный деревянный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Пожар начался на ул. Ижевской. Вплотную к дому располагается веранда.

«На момент прибытия первого подразделения идет дым из-под крыши дома», - говорится в сообщении.

У дома обгорели стены, потолок, вещи в комнате. Также пострадала обрешетка крыши дома по всей площади. Общая площадь пожара 56 кв.м. На месте работали 11 человек и три единицы техники.

Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара является нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В пресс-службе также сообщили, что за сутки в Томской области произошло 6 пожаров.

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