В Томской области с 23 по 29 декабря 2022 года были задержаны 43 нетрезвых водителя

В отношении двух человек были возбуждены уголовные дела Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области с 23 по 29 декабря полицейские задержали 43 водителя с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Из числа задержанных 2 человека управляло транспортным средством с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение», - говорится в сообщении.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее мы рассказывали, что в Томской области с 16 по 22 декабря 2022 года задержали 50 нетрезвых водителя.

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